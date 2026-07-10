Девять европейских стран просят ЕС смягчить проверки EES.

Девять европейских стран призвали ЕС продлить действующую временную возможность приостанавливать новые пограничные проверки в рамках системы въезда-выезда (EES), предупредив, что союз пока не готов полностью внедрить эти меры.

В совместном письме Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария попросили сохранить чрезвычайные гарантии и после 6 сентября, передает euronews.com

Письмо появилось на фоне новых призывов со стороны авиаотрасли пересмотреть систему: глава управляющей компании 14 греческих аэропортов назвал биометрические проверки «неприятными и опасными» и потребовал их реформы, а руководитель easyJet охарактеризовал очереди на границе как «совершенно недопустимые».

«Причина серьезной и вполне обоснованной тревоги»

В письме девяти европейских стран говорится, что первые месяцы полного запуска системы EES выявили «значительные трудности» при работе системы под нагрузкой, которые «не следует недооценивать».

Министры, подтверждая поддержку введения пограничных проверок, настаивают на продлении действующей гибкости.

«Запланированное завершение механизма частичной приостановки 6 сентября является причиной серьезной и вполне обоснованной тревоги, которую разделяют не только несколько государств-членов, вне зависимости от уровня их готовности, но и весь транспортный сектор», - пишут авторы письма.

«Мы считаем принципиально важным, чтобы и после 6 сентября государства-члены сохраняли эту [возможность].»

Механизм позволяет пограничным властям в исключительных случаях временно приостанавливать сбор биометрических данных путешественников, отпечатков пальцев и сканов лица, чтобы разгрузить очереди.

По данным сайта POLITICO, официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что «четкое обязательство» стран по полной реализации системы EES было позитивно воспринято.

Он добавил, что Комиссия остается в «тесном и конструктивном контакте» с «немногими государствами-членами», которые испытывают сложности на отдельных пограничных пунктах.

«Систему нужно кардинально пересмотреть»

Письмо появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании усиливают критику, вновь предупреждая о сбоях, которые вызывает система.

Генеральный директор easyJet Кентон Джарвис в последние недели назвал очереди на границе «совершенно недопустимыми».

«Пограничные службы должны в полной мере использовать предусмотренную гибкость уже сейчас, а если сделать это эффективно не удастся, систему необходимо пересмотреть и продлить эти послабления за пределы сентябрьского дедлайна, чтобы наши клиенты не продолжали сталкиваться с перебоями», - добавил он.

В начале месяца европейские аэропорты, авиакомпании и отраслевые объединения направили в Еврокомиссию открытое письмо, предупредив, что задержки на границе до пяти часов срывают планы пассажиров, нарушают расписание рейсов и наносят удар по туризму.

Александр Цинель, генеральный директор компании Fraport Greece, управляющей 14 аэропортами в стране, раскритиковал «фундаментальные изъяны» в работе пограничного контроля.

По словам Цинеля, аэропортам приходится устанавливать навесы, чтобы укрывать толпы пассажиров в очередях от солнца, пока они ожидают прохождения контроля, а уязвимым путешественникам предоставляют приоритетный проход через службу безопасности, чтобы обеспечить их защиту.

«Для пассажиров это очень неприятно и даже опасно», - сказал он в интервью газете Financial Times.

Он добавил, что механизм экстренной приостановки остается единственным, что удерживает систему от коллапса.

«Это всего лишь временные решения; системе необходима глубокая модернизация, - сказал он. - Нужна новая версия, обновление и, вероятно, перенастройка, которая позволит людям регистрироваться до вылета, до посадки в самолет, до прибытия в аэропорт».