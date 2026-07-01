В Кишиневе выявили нарушения при проверке иностранных работников.

Сегодня, 1 июля, в ходе плановых проверок, проведенных сотрудниками Генерального инспектората по миграции (ГИМ), на одном из объектов в Кишиневе были проверены более 100 иностранных работников — граждан Бангладеш и Непала.

По итогам проверки сотрудники ГИМ составили 101 протокол об административном правонарушении за несообщение иностранными гражданами об изменении места жительства или пребывания в компетентный орган по вопросам иностранцев. Кроме того, были выявлены двое иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны. В отношении них начата процедура помещения в центр временного содержания, передает igm.gov.md

По результатам проверки Генеральный инспекторат по миграции намерен уведомить Государственную налоговую службу и Национальное агентство общественного здоровья для рассмотрения выявленных на месте обстоятельств в пределах их компетенции.

Генеральный инспекторат по миграции напоминает всем работодателям, что соблюдение законодательства в сфере трудоустройства и пребывания иностранных граждан является важной обязанностью, необходимой для защиты прав трудовых мигрантов, обеспечения честной конкуренции и поддержания прозрачной экономической среды.

Ведомство продолжит проводить подобные проверки и призывает работодателей соблюдать требования законодательства, регулирующего трудоустройство, учет и пребывание иностранных граждан на территории Республики Молдова.