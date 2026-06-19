Фотографии из соцсетей стали поводом для проверки имущества примара в Штефан-Водэ

Примар коммуны Рэскэець района Штефан-Водэ Людмила Загорец попала в поле зрения Национального органа по неподкупности (НОН), который выявил нарушения в её декларациях о доходах и имуществе.

По данным НОН, чиновница не задекларировала несколько активов семьи, включая автомобиль Mercedes, принадлежащий её мужу, стоимостью более 500 тысяч леев, сообщает tvrmoldova.md

Согласно акту НОН, проверка была инициирована на основании собственной информации ведомства, а также данных из открытых источников и публикаций в социальных сетях. В ходе расследования было установлено, что примар и её семья ежегодно совершали как минимум три незадекларированные поездки за границу. Проверка охватила весь период её пребывания в должности — с 1 августа 2016 года по 17 октября 2025 года — и была расширена также на её супруга.

В рамках анализа доходов и расходов были изучены крупные финансовые операции, включая покупку в январе 2025 года автомобиля Mercedes GLC220D стоимостью 570 000 леев, оплаченного частями из сбережений и средств от продажи другого автомобиля. Согласно расчётам НОН, существенного необоснованного финансового разрыва выявлено не было.

Что касается поездок, примар заявила, что поездки в 2022–2024 годах оплачивались её детьми, проживающими в Шотландии, за исключением одной поездки в Турцию в 2025 году, которая была оплачена из собственных средств и стоила более 1 000 евро.

По данным НОН, Людмила Загорец также не задекларировала корректно несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на имя её супруга в период 2018–2024 годов.

Пояснения примара

В своих объяснениях примар признала допущенные ошибки, объяснив их неточностями при заполнении деклараций и неправильным пониманием законодательства.

«В декларациях о доходах и личных интересах за период 2018–2024 годов была допущена ошибка: земельные участки, принадлежащие моему супругу, были задекларированы дважды. Что касается незадекларирования автомобиля Mercedes GLC220D в декларации за 2024 год, который был приобретён и зарегистрирован на имя супруга 9 января 2025 года, признаю, что не была достаточно внимательна к положениям Закона №133/2016, однако обязательно указала бы этот движимый актив в декларации», — заявила примар.

В целом за период с 1 августа 2016 года по 17 октября 2025 года НОН не установила существенной разницы между задекларированными доходами, приобретённым имуществом и расходами Лиудмилы Загорец и её супруга.