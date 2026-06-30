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noi.md logonoi
30 Июня 2026, 23:17
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Партия социалистов требует изменить правила распределения мест в общежитиях

Партия социалистов выступает за пересмотр порядка использования общежитий бывшего Аграрного университета, вошедших после реорганизации в состав Технического университета Молдовы.

Партия социалистов требует изменить правила распределения мест в общежитиях.
Партия социалистов требует изменить правила распределения мест в общежитиях.

Как передает «Инфотаг», об этом заявили во вторник на брифинге депутаты парламента от ПСРМ Владимир Односталко и Алла Урсу-Анточ, передает noi.md

«Государственная недвижимость должна в первую очередь использоваться в интересах граждан Молдовы, а не передаваться структурам, которые используют её в коммерческих целях». Тысячи студентов из районов ежегодно приезжают в Кишинев и сталкиваются с нехваткой доступного жилья, а высокая стоимость аренды создает дополнительную нагрузку на семьи», - отметил депутат. 

Он считает, что государство «должно уделять особое внимание поддержке молодых специалистов, работающих в стране — педагогов, врачей, полицейских и социальных работников, которые обеспечивают функционирование государственных институтов». 

Алла Урсу-Анточ заявила, что ситуация с общежитиями вызывает вопросы с точки зрения прозрачности решений. По её словам, часть помещений, предназначенных для проживания, использовалась для размещения иностранных граждан или работников, тогда как местные студенты и молодые специалисты испытывают дефицит жилья. 

Представители ПСРМ выдвинули ряд требований, среди которых — пересмотр порядка использования общежитий бывшего Аграрного университета, приоритетное предоставление мест молдавским студентам, а также включение молодых специалистов государственных сфер в список приоритетных получателей жилья. Также депутаты настаивают на повышении прозрачности решений, связанных с управлением государственной недвижимостью.

Источник
noi.md logonoi
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