Депутаты Европарламента поддержали жалобу на главу ФИФА за «премию мира» Трампу.

Пятьдесят депутатов Европарламента поддержали призыв о расследовании в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за возможных нарушений правил политического нейтралитета организации.

Парламентарии поддержали жалобу правозащитной организации FairSquare, которая в декабре 2025 года заявила, что Инфантино несколько раз нарушил правила о нейтралитете, выражая поддержку Дональду Трампу, а также попросила комитет по этике ФИФА провести расследование из-за учреждения «Премии мира ФИФА» и последующего присуждения этой награды президенту США, передает politico.eu

Письмо подписали депутаты Европарламента от Ирландии, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Италии, Люксембурга, Дании, Словакии и Нидерландов, отмечает NYT.

Ирландский депутат Барри Эндрюс (партия «Обновляя Европу») заявил Politico, что ФИФА получила возможность «доказать свою приверженность политической нейтральности, прозрачности и подотчетности».

Инфантино вручил премию Трампу 5 декабря 2025 года, во время церемонии жеребьевки чемпионата мира. Награда была учреждена без одобрения совета ФИФА за месяц до вручения и всего спустя несколько недель после того, как Трамп не получил Нобелевскую премию мира.