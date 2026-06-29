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29 Июня 2026, 22:43
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Депутаты Европарламента поддержали жалобу на главу ФИФА за «премию мира» Трампу

Пятьдесят депутатов Европарламента поддержали призыв о расследовании в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за возможных нарушений правил политического нейтралитета организации.

Депутаты Европарламента поддержали жалобу на главу ФИФА за «премию мира» Трампу.
Депутаты Европарламента поддержали жалобу на главу ФИФА за «премию мира» Трампу.

Парламентарии поддержали жалобу правозащитной организации FairSquare, которая в декабре 2025 года заявила, что Инфантино несколько раз нарушил правила о нейтралитете, выражая поддержку Дональду Трампу, а также попросила комитет по этике ФИФА провести расследование из-за учреждения «Премии мира ФИФА» и последующего присуждения этой награды президенту США, передает politico.eu

Письмо подписали депутаты Европарламента от Ирландии, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Италии, Люксембурга, Дании, Словакии и Нидерландов, отмечает NYT.

Ирландский депутат Барри Эндрюс (партия «Обновляя Европу») заявил Politico, что ФИФА получила возможность «доказать свою приверженность политической нейтральности, прозрачности и подотчетности».

Инфантино вручил премию Трампу 5 декабря 2025 года, во время церемонии жеребьевки чемпионата мира. Награда была учреждена без одобрения совета ФИФА за месяц до вручения и всего спустя несколько недель после того, как Трамп не получил Нобелевскую премию мира.

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