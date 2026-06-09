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9 Июня 2026, 22:11
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ФИФА за $79 будет показывать имена болельщиков на табло стадионов ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) за дополнительную плату будет показывать имена болельщиков на табло стадионов во время предстоящего чемпионата мира.

ФИФА за $79 будет показывать имена болельщиков на табло стадионов ЧМ-2026.
ФИФА за $79 будет показывать имена болельщиков на табло стадионов ЧМ-2026.

В рамках программы «Суперприветствие» (Super Shoutout) болельщики могут заплатить $79 (без учета налогов), чтобы их имя отобразилось на табло стадиона. Услуга доступна на всех 72 играх группового этапа, передает nytimes.com

В условиях указано, что Super Shoutout будет отображаться во время предматчевой подготовки и не во время прямой трансляции матча. В ФИФА отметили, что показ предназначен «только для зрителей на стадионе» и они не гарантируют «видимость для всех присутствующих или включение в трансляции, цифровые или другие медиаматериалы».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Источник
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