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8 Июня 2026, 15:25
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AP: ФИФА отменила квоты на билеты для иранских болельщиков на ЧМ-2026

ФИФА отменила выделенную квоту билетов для иранских болельщиков на три матча предстоящего чемпионата.

AP: ФИФА отменила квоты на билеты для иранских болельщиков на ЧМ-2026.
AP: ФИФА отменила квоты на билеты для иранских болельщиков на ЧМ-2026.

Каждая федерация из 48 команд — участниц ЧМ-2026 имеет право получить и распределить 8% мест на стадионах чемпионата мира, что составляет несколько тысяч билетов на каждый матч, передает ap.org

Но за несколько дней до начала турнира в иранской футбольной федерации заявили, что теперь не могут предоставить билеты своим болельщикам.

В ФИФА не комментировали заявление FFIRI.

С прошлого года на жителей Ирана распространялся запрет на въезд, введенный правительством США, и они вряд ли смогли бы получить въездные визы на чемпионат мира. Неясно, сколько билетов из иранской квоты было продано с момента жеребьевки турнира, состоявшейся в декабре среди иранской диаспоры, в том числе в США, отмечает AP.

Чемпионат мира стартует 11 июня, его примут Мексика, США и Канада. Иранцы попали в группу G, где встретятся с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Все матчи пройдут на территории США.

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