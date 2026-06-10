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10 Июня 2026, 17:54
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ФИФА объявила рекордные призовые для участников ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила размер призовых средств для участников финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу.

ФИФА объявила рекордные призовые для участников ЧМ-2026 по футболу.
ФИФА объявила рекордные призовые для участников ЧМ-2026 по футболу.

Общая сумма призовых составит 727 миллионов долларов — рекорд в истории чемпионатов мира. Это на 50% больше, чем было на предыдущем ЧМ-2022 в Катаре, передает tsn.ua

Каждый участник финальной части Мундиаля гарантированно получит 10,5 миллиона долларов, из которых 9 миллионов — за выход в турнир, а еще 1,5 миллиона — покрытие расходов на подготовку к чемпионату мира.

Остальные 655 миллионов будут распределены между участниками турнира в зависимости от результатов.

Будущий чемпион мира получит 50 миллионов долларов призовых.

Распределение призовых на ЧМ-2026 по футболу

  • Чемпион: 50 миллионов долларов.

  • Второе место: 33 миллиона долларов.

  • Третье место: 29 миллионов долларов.

  • 4-е место: 27 миллионов долларов.

  • 5-8 место: 19 миллионов долларов.

  • 9-16 места: 15 миллионов долларов.

  • 17-32 место: 11 миллионов долларов.

  • 33-48 место: 9 миллионов долларов.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Источник
tsn.ua logotsn
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