ФИФА объявила рекордные призовые для участников ЧМ-2026 по футболу.

Общая сумма призовых составит 727 миллионов долларов — рекорд в истории чемпионатов мира. Это на 50% больше, чем было на предыдущем ЧМ-2022 в Катаре, передает tsn.ua

Каждый участник финальной части Мундиаля гарантированно получит 10,5 миллиона долларов, из которых 9 миллионов — за выход в турнир, а еще 1,5 миллиона — покрытие расходов на подготовку к чемпионату мира.

Остальные 655 миллионов будут распределены между участниками турнира в зависимости от результатов.

Будущий чемпион мира получит 50 миллионов долларов призовых.

Распределение призовых на ЧМ-2026 по футболу

Чемпион : 50 миллионов долларов.

Второе место : 33 миллиона долларов.

Третье место : 29 миллионов долларов.

4-е место : 27 миллионов долларов.

5-8 место : 19 миллионов долларов.

9-16 места : 15 миллионов долларов.

17-32 место : 11 миллионов долларов.

33-48 место: 9 миллионов долларов.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.