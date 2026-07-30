Дела о предоставлении убежища в Германии теперь будет рассматривать ИИ

Федеральное правительство Германии одобрило законопроект, создающий правовую основу для использования искусственного интеллекта в работе миграционных органов.

Ожидается, что новые технологии помогут скорее рассматривать заявления о предоставлении убежища и оформлении вида на жительство, передает rbc.ua

Использование искусственного интеллекта должно сделать административные процедуры в сфере предоставления убежища и права на проживание более эффективными, унифицированными, качественными и безопасными.

Законопроект предусматривает, что компетентные органы смогут использовать персональные данные, полученные во время процедур предоставления убежища и оформления вида на жительство, для разработки систем искусственного интеллекта и других автоматизированных программ.

Такие системы будут анализировать ход административных процедур, выявлять закономерности в принятии решений и помогать быстрее прорабатывать заявления.

"Благодаря этому заявления должны прорабатываться быстрее, а решение – приниматься проще", - подчеркнули в правительстве.