В Молдове аннулировали 20 дипломов после первой проверки на плагиат.

Впервые в истории высшего образования Республики Молдова в конце этого учебного года все дипломные и магистерские работы были проверены с помощью новой системы антиплагиата.

По итогам проверки были аннулированы 20 студенческих работ. В Министерстве образования и исследований заявили, что смогли определить главную проблему, с которой сталкиваются студенты при написании дипломных работ, сообщает Radio Moldova.

«Мы получили полную картину по всем дипломным работам и были удивлены, увидев множество работ, в которых отсутствовали ссылки на источники либо их доля составляла менее одного процента текста. Это означает, что, с большой вероятностью, такая работа была написана с использованием искусственного интеллекта (ИИ), поскольку в ней не было заимствований из других источников. В следующем году мы введем минимальный порог обязательного цитирования», — заявил министр образования и исследований Дан Перчун.

Поскольку эта процедура стала новой как для студентов, так и для преподавателей, потребовалось провести специальные обучающие занятия, чтобы все участники образовательного процесса смогли адаптироваться к новым требованиям.

«В этом году такое обучение прошли 26 тысяч студентов. В следующем году оно станет обязательным для всех первокурсников. Они будут проходить его на онлайн-платформе, где будут размещены видеоматериалы, учебные пособия по вопросам академической добросовестности и действующего законодательства», — продолжил министр.

Студенты узнают, что считается ложным авторством и какие санкции предусмотрены за плагиат или подготовку дипломной работы с использованием искусственного интеллекта. По словам министра, это должно способствовать изменению академической культуры в университетах.

Полученный опыт оказался полезным и для самого министерства. Ведомство намерено проанализировать все собранные данные и скорректировать критерии допуска дипломных работ.

«Мы учимся на этом первом опыте. У нас есть большой объем данных, мы знаем ситуацию в деталях по каждому студенту, и в следующем году откорректируем эти положения и сделаем их более эффективными», — заключил Дан Перчун.