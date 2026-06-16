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dw.com logodw
16 Июня 2026, 12:19
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Дефицит кадров в Германии к 2036 году вырастет на 4,3 млн

Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне пересмотрел прогноз дефицита на рынке труда Германии. Причина - выход на пенсию поколения бэби-бумеров, то есть родившихся в 1954-1969 годах.

Дефицит кадров в Германии к 2036-му вырастет на 4,3 млн.
Дефицит кадров в Германии к 2036-му вырастет на 4,3 млн.

Дефицит рабочей силы в Германии увеличится на 4,3 млн человек к 2036 году из-за выхода на пенсию поколения бэби-бумеров. Такой прогноз опубликовал Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне в понедельник, 15 июня, пишет dw.com

Выход на пенсию бэби-бумеров ударит по немецкому рынку труда сильнее, чем предполагалось ранее, подсчитали экономисты. В 2024 году ожидалось, что рост нехватки кадров составит 3 млн человек.

IW: Число трудоспособных в Германии уменьшится

К поколению бэби-бумеров относят тех, кто родился в 1954-1969 годах. Это почти 20 млн граждан Германии. Около четверти из них - уже старше 67 лет, то есть вышли на пенсию. Остальные достигнут этой отметки к 2036 году.

Выход новых кадров на рынок труда не компенсирует этой потери из-за более интенсивного, чем ожидалось, сокращения населения, подсчитали в IW. В итоге число трудоспособных в Германии уменьшится на 7% до 51 млн человек.

"Уже через несколько лет экономике не хватит рабочей силы, чтобы обеспечить процветание и поддерживать социальное государство в его сегодняшнем виде", - цитирует эксперта IW Хольгера Шефера (Holger Schäfer) агентство AFP. По его словам, для выправления ситуации больше людей должны дольше работать, а предприятиям нужно упростить процесс найма квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Население Германии также снизится

В сторону уменьшения изменен и прогноз IW по общей численности населения Германии. В 2024 году институт ожидал, что она составит 85 млн человек к 2040 году. Теперь эта оценка скорректирована до 82 млн.

Причина - снижение темпов миграции. Если раньше общее старение населения уравновешивала иммиграция, то теперь приезжает заметно меньше людей, говорится в докладе.

Источник
dw.com logodw
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