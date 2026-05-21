Город в Германии платит жителям до 1250 евро за отказ от автомобиля на год
Речь идет о городе Марбург, где власти запустили программу, направленную на снижение автомобильного трафика и разгрузку городского пространства.
Согласно инициативе, жители могут получить до 1250 евро, если откажутся от использования личного автомобиля минимум на один год, сообщает dcnews.ro
При этом деньги не выплачиваются наличными. Поддержка предоставляется в виде ваучеров, которые можно использовать на общественный транспорт, сервисы мобильности и покупки в местных заведениях.
Как пояснили власти, программа преследует сразу две цели — уменьшить количество автомобилей на улицах и поддержать местную экономику.
Общая сумма помощи может достигать 1250 евро. Из них около 600 евро предусмотрено на общественный транспорт, включая абонементы типа «Deutschland-Ticket», до 800 евро — на услуги каршеринга, а примерно 400 евро — в виде ваучеров для магазинов, ресторанов и местных сервисов Марбурга.
Фактически участникам предлагают комплексную систему поддержки, которая покрывает транспортные расходы и часть повседневных трат.
В мэрии Марбурга заявляют, что проблема заключается не только в загрязнении воздуха, но и в пространстве, которое занимают автомобили. По данным властей, машина в среднем используется около одного часа в день, однако постоянно занимает значительную площадь в городе.
В связи с этим власти намерены освободить больше пространства для зеленых зон, велосипедных дорожек и альтернативной транспортной инфраструктуры.
Программа является частью стратегии «MoVe35», цель которой — сократить автомобильный трафик в городе вдвое к 2035 году.
Подобные меры действуют и в других городах Германии. Например, во Франкфурте жителям предлагают бесплатные проездные на общественный транспорт в обмен на отказ от автомобиля. В некоторых случаях участники таких программ впоследствии полностью отказывались от личного транспорта.
Кроме того, в таких городах, как Гейдельберг, действуют финансовые стимулы для использования велосипедов и общественного транспорта, хотя часть программ в Германии была свернута из-за нехватки финансирования.