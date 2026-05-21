В Германии под завалами обрушившегося дома нашли тела двух гражданок Румынии.

Обе женщины считались пропавшими без вести после того, как здание полностью обрушилось в результате мощного взрыва. По данным властей, операция по разбору завалов продолжается, так как под обломками может находиться ещё одна жертва - 48-летний мужчина с двойным гражданством Германии и Болгарии, который также числится пропавшим, сообщает adevarul.ro

Сначала под завалами было обнаружено тело 25-летней румынки. Ее личность уже официально подтверждена властями. Позже спасатели нашли и второе тело — ещё одной гражданки Румынии, 26 лет.

Сообщается, что две гражданки Румынии, погибшие в результате трагедии, были родственницами и приехали в Германию на отдых. Одна из них должна была вскоре выйти замуж. Муж одной из женщин выжил, поскольку незадолго до взрыва вышел из здания.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа, однако расследование продолжается.

На месте работают более 100 спасателей. Район полностью оцеплен из-за риска новых обрушений и утечек газа. Специалисты установили датчики вибрации в соседних зданиях, так как существует опасность их повреждения.