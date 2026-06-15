Датская логистическая компания первой запустит беспилотные фуры в Европе.

Об этом в интервью немецкой Handelsblatt заявил директор по автомобильным перевозкам DSV Хельмут Швайгхофер. Как пишет газета, компания может стать пионером в этой области в Европе.

В мае DSV начала тестировать беспилотные грузовики в США. Беспилотные фуры Volvo курсируют на 370-километровом маршруте между Далласом и Хьюстоном в Техасе. «В обозримом будущем мы хотим вывести беспилотные грузовики на дороги в Германии»,— отметил господин Швайгхофер, не сообщив более точных сроков. В последние годы компания активно работает в Германии, так как в 2024 году DSV купила германскую Schenker за €14,3 млрд.

Европа отстает от США и Китая по внедрению беспилотных автомобилей, в том числе из-за более жесткого регулирования. Тем не менее в мае хорватский стартап Verne запустил в Загребе первое в Европе беспилотное такси. Уже в текущем году также планируется запустить роботакси в Мюнхене.