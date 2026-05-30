Утверждены новые тарифы на межрайонные пассажирские перевозки.

Данное решение принято на основании положений Кодекса автомобильного транспорта и Методологии расчета тарифов, утвержденной Постановлением Правительства № 698 от 15 октября 2025 года. Новые показатели были установлены приказом, изданным ANTA, передает noi.md

Согласно документу, предельный тариф на услуги регулярного автомобильного транспорта в межрайонном сообщении установлен на уровне 0,89 лея за каждый километр пути на одного пассажира.

Это значение является максимальной величиной, используемой при расчете стоимости проезда на межрайонных маршрутах.

В ANTA уточняют, что новые составляющие тарифа подлежат применению операторами, оказывающими услуги по регулярной перевозке пассажиров.

Данная мера является частью процесса по обновлению механизма тарифообразования в сфере автомобильного транспорта. Приказ вступил в силу 29 мая 2026 года, одновременно с его опубликованием в «Официальном мониторе Республики Молдова».