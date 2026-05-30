theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
30 Мая 2026, 08:00
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Утверждены новые тарифы на межрайонные пассажирские перевозки

Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) утвердило новый предельный тариф и новые расчетные составляющие для регулярных межрайонных пассажирских перевозок.

Утверждены новые тарифы на межрайонные пассажирские перевозки.
Утверждены новые тарифы на межрайонные пассажирские перевозки.

Данное решение принято на основании положений Кодекса автомобильного транспорта и Методологии расчета тарифов, утвержденной Постановлением Правительства № 698 от 15 октября 2025 года. Новые показатели были установлены приказом, изданным ANTA, передает noi.md

Согласно документу, предельный тариф на услуги регулярного автомобильного транспорта в межрайонном сообщении установлен на уровне 0,89 лея за каждый километр пути на одного пассажира. 

Это значение является максимальной величиной, используемой при расчете стоимости проезда на межрайонных маршрутах. 

В ANTA уточняют, что новые составляющие тарифа подлежат применению операторами, оказывающими услуги по регулярной перевозке пассажиров. 

Данная мера является частью процесса по обновлению механизма тарифообразования в сфере автомобильного транспорта. Приказ вступил в силу 29 мая 2026 года, одновременно с его опубликованием в «Официальном мониторе Республики Молдова».

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте