Перевозчиков грузов в Молдове проверят на соблюдение весовых ограничений.

Данные действия направлены на проверку соблюдения максимально допустимой общей массы большегрузных транспортных средств в целях защиты дорожной инфраструктуры, передает noi.md

По сообщению ведомства, инспекторы ANTA будут проводить операции по взвешиванию в специально оборудованных пунктах для проверки соответствия транспортных средств установленным ограничениям по весу, а также контроля того, перевозится ли груз в соответствии с техническими параметрами каждого конкретного участка дороги.

Представители агентства напоминают, что для каждой категории дорог установлены четкие ограничения по тоннажу. В связи с этим перевозчики обязаны планировать свои маршруты по дорогам, соответствующим типу груза и весу брутто, избегая участков, где движение ограничено. Особое внимание будет уделяться периодам, когда Государственная гидрометеорологическая служба выпускает предупреждения о сильной жаре («оранжевый» или «красный» уровни метеоопасности).

В таких условиях асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым, поэтому ANTA будет жестко контролировать соблюдение ограничений на движение большегрузного транспорта для предотвращения деформации и разрушения дорог. Ведомство подчеркивает, что нарушение весовых параметров и несоблюдение разрешенных маршрутов влечет за собой наложение санкций в соответствии с действующим законодательством.

В то же время ANTA уточняет, что проводимые мероприятия направлены не только на применение законных мер наказания, но и на повышение ответственности транспортных операторов и водителей в процессе защиты и сохранения дорожной инфраструктуры.