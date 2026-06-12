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epravda.com.ua logoepravda
12 Июня 2026, 22:43
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Райт: Половина перевозок через Ормуз восстановлена

По словам министра энергетики США Криса Райта, через Ормузский пролив ежедневно проходит около 7 миллионов баррелей нефти и топлива, что составляет примерно половину объемов, которые были заблокированы в начале конфликта с Ираном.

Райт: Половина перевозок через Ормуз восстановлена.
Райт: Половина перевозок через Ормуз восстановлена.

После месяцев войны и нестабильного перемирия США и Иран могут подписать соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива в кулуарах саммита лидеров стран "Большой семерки", который состоится на следующей неделе, передает epravda.com.ua

Высокопоставленный иранский чиновник ночью отметил, что соглашение вероятно, сообщили представитель G7 и дипломат, не входящий в группу, оба из которых попросили не называть их имена при обсуждении деликатных вопросов. В этом году саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня.

Международные фьючерсы на нефть упали на 5,1% до менее чем 86 долларов за баррель в Лондоне.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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