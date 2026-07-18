theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
18 Июля 2026, 21:45
16 143
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Cоцсеть Трампа запросила $100 тыс. за ранний доступ к его постам

Представители Trump Media & Technology Group (TMTG) на переговорах с потенциальными покупателями назвали сумму в $100 тыс. за ранний доступ к постам Дональда Трампа в Truth Social.

Cоцсеть Трампа запросила $100 тыс. за ранний доступ к его постам.
Cоцсеть Трампа запросила $100 тыс. за ранний доступ к его постам.

Об этом сообщает Financial Times.

За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием Truth API. Предполагается, что он заработает 1 августа и предоставит ранний доступ к публикациям американского президента. Руководство TMTG объясняло, что сообщения господина Трампа нередко влияют на динамику фондовых рынков, цен на нефть, курсов криптовалют и т. д.

FT пишет, что Уолл-стрит негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынужденно. «Если вы отстанете от новостей, вы крупно проиграете», — приводит его слова издание.

Американские юристы также раскритиковали предложение как коррупционное. По их словам, президент США имеет «личную заинтересованность как один из крупнейших акционеров». Эксперт Юридической школы Вашингтонского университета Кэтлин Кларк назвала это «неправомерным использованием власти для заработка».

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте