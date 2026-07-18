Cоцсеть Трампа запросила $100 тыс. за ранний доступ к его постам.

Представители Trump Media & Technology Group (TMTG) на переговорах с потенциальными покупателями назвали сумму в $100 тыс. за ранний доступ к постам Дональда Трампа в Truth Social.

Об этом сообщает Financial Times.

За эту сумму предлагается получить доступ к сервису под названием Truth API. Предполагается, что он заработает 1 августа и предоставит ранний доступ к публикациям американского президента. Руководство TMTG объясняло, что сообщения господина Трампа нередко влияют на динамику фондовых рынков, цен на нефть, курсов криптовалют и т. д.

FT пишет, что Уолл-стрит негативно отреагировала на такую инициативу. По словам руководителя одного из крупных хедж-фондов, люди будут платить за такую подписку, но вынужденно. «Если вы отстанете от новостей, вы крупно проиграете», — приводит его слова издание.

Американские юристы также раскритиковали предложение как коррупционное. По их словам, президент США имеет «личную заинтересованность как один из крупнейших акционеров». Эксперт Юридической школы Вашингтонского университета Кэтлин Кларк назвала это «неправомерным использованием власти для заработка».