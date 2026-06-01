Мелони ответила Трампу на очередной поток колкостей: Моя популярность — не ваше дело.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь ответила президенту США Дональду Трампу после того, как он поставил под сомнение ее политическую популярность в Италии.

Трамп снова заявил, что она якобы неоднократно просила его сфотографироваться вместе с ним в кулуарах саммита «Большой семерки», передает bbc.com

Ранее Мелони уже заявила, что ни о какой фотографии не просила. Но в субботу Трамп продолжил настаивать на этом, связав это с тем, что итальянский премьер «теряет поддержку в Италии» и теперь «снова хочет дружить» с США.

По словам Трампа, рейтинги Мелони находятся на низком уровне из-за того, что она не поддержала усилия США против Ирана и «даже не позволила [ВВС США] использовать итальянские взлетно-посадочные полосы».

«Моя популярность — не ваше дело. Советую вам сосредоточиться на своей», — ответила Мелони Трампу в инстаграме.

Публичная перепалка

В своем посте Мелони назвала «постоянные и ничем не спровоцированные нападки» Трампа совершенно бессмысленными.

По ее словам, она шокирована тем, что президент США обращается с лидерами союзнических стран хуже, чем с лидерами стран, которые являются открытыми врагами Запада и США.

«Что касается моей популярности, то дружба с вами ей точно не помогла, и не она ее определяет», — заявила Джорджа Мелони.

В ответ на упрек Трампа в том, что Италия создала «серьезные логистические проблемы», запретив США использовать итальянские военные объекты для операций против Ирана, Мелони сказала, что использование баз на территории Италии регулируется межгосударственными соглашениями, которые страна всегда соблюдала.

«Эти соглашения не могут быть нарушены, пока я остаюсь премьер-министром», — подчеркнула она.

Продолжающаяся публичная перепалка между двумя политиками подчеркивает нарастающий раскол в отношениях между США и Италией после начала американской военной операции против Ирана в этом году.

На фоне обострения министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированный на начало следующей недели визит в США.

В пятницу Мелони призналась, что была удивлена предыдущим заявлением Трампа о том, что во время саммита G7 во Франции она якобы умоляла его сделать совместную фотографию.

На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп и Джорджа Мелони были замечены за оживленной беседой. Позже итальянский премьер заявила журналистам, что их отношения не изменились и между ними «не было никаких взаимных претензий».

Однако вскоре после этого Трамп дал телефонное интервью итальянскому телеканалу La7, в котором заявил: «Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Мне даже стало ее жалко».

«Наверное, она счастлива уже потому, что я с ней поговорил», — добавил он. При этом La7 не опубликовал оригинальную английскую запись слов Трампа, а озвучил их переводом на итальянский язык.

Комментируя эти заявления в видеообращении в инстаграме, Мелони призналась, что была «искренне поражена».

«Одну вещь он должен помнить: ни я, ни Италия никогда никого не умоляем», — сказала премьер-министр.

Ее позицию поддержали политики практически всего итальянского политического спектра.

Это не первый публичный конфликт между двумя лидерами. Ранее в этом году Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV, назвав его в соцсети Truth Social «слабым в вопросах преступности и ужасным во внешней политике», а позже заявил журналистам, что «не является его большим поклонником».

Тогда Мелони назвала эти высказывания в адрес понтифика неприемлемыми.

Несмотря на нынешний обмен колкостями, до последнего времени отношения между лидерами считались близкими. В частности, Мелони стала единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации Трампа в январе 2025 года.