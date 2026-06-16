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Point.md logoPoint
16 Июня 2026, 20:05
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Военнослужащий, получивший ранение на учениях, находится в стабильном состоянии

Военнослужащий срочной службы, получивший ранение в ходе учений в Центре подготовки мотопехотной бригады «Молдова», находится в удовлетворительном состоянии и вне опасности.

Военнослужащий, получивший ранение на учениях в Молдове, находится в стабильном состоянии.
Военнослужащий, получивший ранение на учениях в Молдове, находится в стабильном состоянии.

Как сообщили в Министерстве обороны, пострадавшему оперативно оказали первую помощь на месте, после чего его доставили в больницу. По данным медиков, он находится в сознании и готовится к хирургическому вмешательству.

Родственники военнослужащего были проинформированы, руководство подразделения поддерживает с ними связь.

Министерство обороны проводит служебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и взаимодействует с компетентными органами.

Инцидент произошёл сегодня около 16:40 в результате случайного выстрела из табельного оружия Glock 19, произведённого другим военнослужащим во время тренировочных занятий.

Источник
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