Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2 500

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ответила на критику в адрес реакции ее правительства на ликвидацию последствий землетрясения.

Она отвергает обвинения в медленном ходе спасательных работ и занижении официальных данных о жертвах, передает euronews.com

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес защищает реакцию своего правительства на два разрушительных землетрясения, произошедших 24 июня.

Столкнувшись с резкой критикой за якобы медленную и хаотичную работу по ликвидации последствий стихии, Родригес отвергла утверждения о занижении официальных данных о количестве погибших и опровергла обвинения в том, что низкое качество социального жилья усугубило масштабы катастрофы.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 разрушили почти 200 зданий в Каракасе и Ла-Гуайре, наиболее пострадавшем прибрежном северном штате. Между тем спутниковые данные свидетельствуют, что реальный масштаб разрушений может быть значительно выше.

По официальным данным, число погибших в среду составляло 2 295 человек; некоторые спасательные команды к пятнице сообщали, что этот показатель приблизился к 2 600. Тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести: оппозиционный сайт зарегистрировал более 38 000 заявлений о пропаже. ООН, по сообщениям, закупает 10 000 мешков для тел.

На пресс-конференции в Каракасе в четверг Родригес появилась с черной траурной лентой, но решительно отвергла заявления о том, что выжившим пришлось в течение критических первых 48 часов разбирать завалы голыми руками.

"Мы не ждали ни день, ни два, ни три. Мы задействовали все силы немедленно", – заявила Родригес, обвинив СМИ в том, что они превращают трагедию в оружие.

Комментируя обрушение ряда знаковых проектов социального жилья, построенных при президенте Уго Чавесе, Родригес заявила, что 80% разрушенных зданий были возведены частными застройщиками, не представив при этом доказательств.

Катастрофа стала ключевым испытанием для Родригес, чей 180-дневный временный мандат, предоставленный после того, как США отстранили от власти бывшего президента Николаса Мадуро в январе, истекал в пятницу, оставляя ее политическое будущее неопределенным.

Родригес приветствовала международную помощь. Она особо поблагодарила президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио за поддержку, а также такие страны, как Эквадор и Израиль.

Надежды найти выживших практически нет

К пятнице, девятому дню операций, поиски выживших практически завершились: команды из 27 стран работали в условиях изнуряющей жары и все более призрачных надежд после истечения критического 72-часового окна.

Последним лучом надежды стал случай в четверг, когда спасателям удалось вытащить 43-летнего охранника Эрнана Альберто Хиля Флореса, который восемь дней выживал в воздушном кармане под обрушившимся семиэтажным торговым центром в городе Катия-Ла-Мар.

Однако последующие проверки с использованием поисковых собак и чувствительных аудиодатчиков не выявили новых признаков жизни, и международным командам пришлось прекратить спасательные операции. Теперь основное внимание сосредоточено на извлечении тел.

Братские могилы

Колоссальное число жертв перегрузило местную инфраструктуру. Судмедэксперты говорят, что некоторые тела невозможно опознать, и семьям приходится ориентироваться на татуировки или одежду.

Места в моргах также закончились. В городе Ла-Гуайра более 200 тел оставались на жаре на парковке больницы, прежде чем их перевезли во временный морг в местном порту, куда частные компании доставили холодильные контейнеры. Судмедэксперты оценивают, что сбор тел всех погибших может занять до трех месяцев и предупреждают, что без массовых захоронений не обойтись.

Для убитых горем семей ситуация осложняется серьезными финансовыми барьерами: частные похоронные бюро берут за услуги до 450 долларов. Хотя некоторые семьи получили от мэрий бесплатные участки на кладбищах, другим приходится использовать известь, чтобы замедлить разложение, пока они ждут помощи от государства, или выбирать кремацию.