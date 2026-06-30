Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 1 700.

В результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли 1 719 человек, еще 5 034 человека получили травмы, сообщили власти. Десятки тысяч человек остаются пропавшими без вести.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле, по официальным данным, превысило 1 700 человек. Председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил в понедельник, 29 июня, в телеэфире, что на данный момент зарегистрировано 1 719 погибших и 5 034 раненых, пишет dw.com

По словам председателя венесуэльского парламента, крова лишились 15 866 человек.

Ранее сообщалось о том, что погибли не менее 1 450 человек. Есть опасения, что число жертв может значительно увеличиться.

Спустя пять дней после катастрофы пропавшими без вести числятся десятки тысяч человек.