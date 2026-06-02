Мадьяр: Венгрия по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву.

Об этом заявил в Берлине во вторник, 2 июня, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он добавил, что намерен блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев будет ущемлять права венгерского меньшинства в Закарпатье, передает dw.com

Вместе с тем Мадьяр ожидает, что вскоре ему удастся достичь договоренности по проблеме венгерского меньшинства в Украине.

"Мы надеемся завершить технические переговоры уже на этой неделе", - сказал премьер Венгрии. Если это произойдет, Петер Мадьяр готов на следующей неделе встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "открыть новую главу в венгерско-украинских отношениях".

Он также пообещал, что Венгрия будет "честным и надежным партнером" в Европе. "Безусловно, мы не всегда будем одного и того же мнения. Но мы не будем налагать вето просто из принципа", - сказал Мадьяр, подчеркнув, что верит в результативность метода переговоров.

В свою очередь Фридрих Мерц, принимая в Берлине преемника Виктора Орбана на посту главы венгерского правительства, пообещал ему полную поддержку в процессе возвращения Венгрии "в сердце Европы". Во время первого визита 45-летнего политика в Германию Мерц назвал победу его правоцентристской партии "Тиса" на парламентских выборах, которая привела к смене власти в Венгрии, "вдохновением для всей Европы".

По словам канцлера ФРГ, Петер Мадьяр доказал, что "маятник качается не только в одном направлении - нелиберальном или даже авторитарном". "Он может и впечатляюще качнуться обратно к середине", - добавил он.