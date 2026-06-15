В Киеве произошла массовая стычка между военнослужащими и местными жителями.

По предварительным данным, конфликт начался с попытки мобилизовать мужчину. Об инциденте сообщили в местных Telegram-каналах, передает focus.ua

"На улице Бальзака произошла массовая стычка с ТЦК. По предварительным данным, полиция применила газ против толпы", — пишут в киевских пабликах.

На месте также работает полиция. На место происшествия прибыли как минимум несколько патрульных машин.

На кадрах, которые распространяются в Сети, сотрудники правоохранительных органов пытаются сдержать толпу и обеспечить проезд автомобилей. Однако люди частично блокируют движение.