15 Июня 2026, 10:57
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В Киеве произошла массовая стычка между военнослужащими и местными жителями
Поздно вечером 14 июня в Киеве разразился массовый конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Люди частично перекрыли дорогу.
По предварительным данным, конфликт начался с попытки мобилизовать мужчину. Об инциденте сообщили в местных Telegram-каналах, передает focus.ua
"На улице Бальзака произошла массовая стычка с ТЦК. По предварительным данным, полиция применила газ против толпы", — пишут в киевских пабликах.
На месте также работает полиция. На место происшествия прибыли как минимум несколько патрульных машин.
На кадрах, которые распространяются в Сети, сотрудники правоохранительных органов пытаются сдержать толпу и обеспечить проезд автомобилей. Однако люди частично блокируют движение.