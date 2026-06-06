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media
6 Июня 2026, 15:15
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Число заражений вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 450

Число подтвержденных случаев инфицирования вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) перешагнуло отметку в 450.

Число заражений вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 450.
Число заражений вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 450.

Согласно информации Национального института общественного здравоохранения ДРК, на текущий момент зафиксированы 452 подтвержденных случая заражения, при этом 82 пациента погибли от заболевания, передает media.az

Руководство страны выступило с предупреждением о продолжающемся стремительном распространении инфекции на территории государства.

Очагом вспышки заболевания является провинция Итури, расположенная в восточной части страны. Впоследствии зона распространения вируса охватила соседние провинции Конго, где к настоящему моменту выявлены 19 случаев инфицирования, в том числе два с летальным исходом.

Источник
media
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