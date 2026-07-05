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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июля 2026, 10:30
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Во Франции успешно выздоровел человек, заразившийся вирусом Эбола

Во Франции объявили об успешном выздоровлении первого и единственного больного с вирусом Эбола – врача, вернувшегося из Конго с гуманитарной миссии.

Во Франции успешно выздоровел человек, заразившийся вирусом Эбола.
Во Франции успешно выздоровел человек, заразившийся вирусом Эбола.

Об этом сообщает BFMTV, пишет eurointegration.com.ua

4 июля министр здравоохранения Стефани Рист объявила, что первый больной с вирусом Эбола во Франции – врач, который участвовал в гуманитарной миссии в Конго – успешно выздоровел и выписан из больницы, где проходил лечение.

Подтверждение заболевания у него в конце июня стало первым таким случаем на территории Франции за время текущей вспышки Эболы в Конго и в целом.

На карантин также поместили пятерых человек, которые контактировали с врачом на борту самолета, где он впервые почувствовал признаки недомогания.

В 2014 году во Францию привезли на лечение двух больных пациентов, но диагноз тогда был поставлен за пределами страны.

Специалисты в области здравоохранения считают риск распространения эпидемии Эболы за пределы района вспышки в Конго незначительным, поскольку вирус не очень заразен.

Напомним, в мае в центре внимания оказался круизный лайнер из Нидерландов, на котором по пути из Южной Америки произошла вспышка хантавируса. На борту судна находились, в том числе, украинцы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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