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dw.com logodw
30 Июня 2026, 08:35
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Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 1700

В результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли 1719 человек, еще 5034 человека получили травмы, сообщили власти. Десятки тысяч человек остаются пропавшими без вести.

Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 1700.
Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 1700.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле, по официальным данным, превысило 1700 человек. Председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил в понедельник, 29 июня, в телеэфире, что на данный момент зарегистрировано 1719 погибших и 5034 раненых, пишет dw.com

По словам председателя венесуэльского парламента, крова лишились 15 866 человек.

Ранее сообщалось о том, что погибли не менее 1450 человек. Есть опасения, что число жертв может значительно увеличиться.

Спустя пять дней после катастрофы пропавшими без вести числятся десятки тысяч человек.

Источник
dw.com logodw
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