Число погибших от удара России по Киеву возросло до 30

В результате массированного удара по Киеву, совершенного в ночь на 2 июля, количество погибших увеличилось до 30 человек.

По данным спасателей, поисково-спасательные работы на местах попаданий в столице продолжаются непрерывно, пишет rbc.ua

Параллельно с увеличением числа жертв продолжает расти и число пострадавших граждан, получивших травмы разной степени тяжести.

Напомним, в ночь на 2 июля на Киев была совершена массированная комбинированная атака. Было запущено большое количество ракет и ударных беспилотников, в частности активно используя реактивные дроны. В Дарницком районе столицы зафиксировано разрушительное попадание ракеты в жилую многоэтажку.

Ранее глава ГСЧС сообщал, что под завалами поврежденного дома могут находиться около 9 человек.