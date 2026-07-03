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rbc.ua logorbc
3 Июля 2026, 08:34
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Число погибших от удара РФ по Киеву возросло до 27

В результате массированного удара по Киеву, совершенного в ночь на 2 июля, количество погибших увеличилось до 27 человек.

Число погибших от удара РФ по Киеву возросло до 27.
Число погибших от удара РФ по Киеву возросло до 27.

По данным спасателей, поисково-спасательные работы на местах попаданий в столице продолжаются непрерывно, пишет rbc.ua

Параллельно с увеличением числа жертв продолжает расти и число пострадавших граждан, получивших травмы разной степени тяжести.

Напомним, в ночь на 2 июля на Киев была совершена массированная комбинированная атака. Было запущено большое количество ракет и ударных беспилотников, в частности активно используя реактивные дроны. В Дарницком районе столицы зафиксировано разрушительное попадание ракеты в жилую многоэтажку.

Ранее глава ГСЧС сообщал, что под завалами поврежденного дома могут находиться около 9 человек.

Источник
rbc.ua logorbc
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