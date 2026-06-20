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media
20 Июня 2026, 13:30
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Вспышка Эболы в ДРК может стать одной из самых тяжелых: жертв уже более 200 человек

Число умерших в результате вспышки лихорадки Эбола, объявленной в мае на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), превысило 200 человек.

Вспышка Эболы в ДРК может стать одной из самых тяжелых: жертв уже более 200 человек.
Вспышка Эболы в ДРК может стать одной из самых тяжелых: жертв уже более 200 человек.

Об этом сообщили в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), передает media.az

Отмечается, что с момента объявления вспышки 15 мая число подтвержденных случаев заболевания достигло 875. При этом 202 случая закончились летальным исходом. Таким образом, уровень смертности составляет 23%.

В ведомстве сообщили, что для более оперативного выявления новых случаев были расширены возможности тестирования и усилены цифровые системы эпидемиологического мониторинга.

По данным организации, международные доноры и партнеры обязались выделить в общей сложности 910 млн долларов на поддержку борьбы с Эболой в ДРК и Уганде.

Кроме того, ДРК выделила 50 млн долларов на реализацию национального плана реагирования, а Уганда - 5 млн долларов стартового финансирования.

Генеральный директор Africa CDC Жан Касея заявил, что если распространение вируса не удастся быстро взять под контроль, нынешняя вспышка может привести к более тяжелым последствиям, чем эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах, жертвами которой стали более 11 тысяч человек.

Источник
media
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