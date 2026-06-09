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reuters
9 Июня 2026, 08:29
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В Конго подтвердили более 100 смертей от лихорадки Эбола

Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 101, общее число случаев — до 550.

В Конго подтвердили более 100 смертей от лихорадки Эбола.
В Конго подтвердили более 100 смертей от лихорадки Эбола.

За сутки было зарегистрировано 35 новых подтвержденных случаев и 10 смертей, пишет reuters.com

Ранее данные представили в Африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC). Согласно оценкам, число подтвержденных случаев составляло 544, а количество смертей оценивалось в 88 человек.

О вспышке штамма Бундибугио официально объявили 15 мая. Власти признали, что в течение нескольких недель Эбола оставалась незамеченной. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в трех провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт: Итури, Северное Киву и Южное Киву. Гуманитарные миссии также сталкиваются с сопротивлением со стороны местного населения — пациенты сбегают из изоляторов и нападают на медиков.

Источник
reuters
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