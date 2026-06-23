Число краж в магазинах Германии достигло рекорда: ущерб более 4 млрд евро за год.

Ущерб от магазинных краж в ФРГ растет четвертый год подряд.

Согласно исследованию Института розничной торговли в Кельне (EHI), в 2025 году было украдено товаров на сумму более 4,3 млрд евро - на 3,1% больше, чем в 2024-м, сообщает dw.com

Больше всего краж (на сумму около 3 млрд евро) совершили покупатели. Около трети были делом организованных групп. Сотрудники магазинов украли товаров на 910 млн евро, а персонал поставщиков и сервисных компаний, например уборщики и мастера, - еще на 370 млн евро.

В период с 2020 по 2025 год общий ущерб от магазинных краж в Германии вырос почти на 30%, а число краж, совершенных покупателями, - более чем на 40%. Частично этот рост можно объяснить высокой инфляцией. Потребительские цены за тот же период увеличились более чем на 20%, а цены на продукты питания - примерно на 35%.