theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
23 Июня 2026, 10:30
4 776
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Число краж в магазинах Германии достигло рекорда: ущерб более 4 млрд евро за год

Ущерб от магазинных краж в ФРГ растет четвертый год подряд.

Число краж в магазинах Германии достигло рекорда: ущерб более 4 млрд евро за год.
Число краж в магазинах Германии достигло рекорда: ущерб более 4 млрд евро за год.

Согласно исследованию Института розничной торговли в Кельне (EHI), в 2025 году было украдено товаров на сумму более 4,3 млрд евро - на 3,1% больше, чем в 2024-м, сообщает dw.com

Больше всего краж (на сумму около 3 млрд евро) совершили покупатели. Около трети были делом организованных групп. Сотрудники магазинов украли товаров на 910 млн евро, а персонал поставщиков и сервисных компаний, например уборщики и мастера, - еще на 370 млн евро.

В период с 2020 по 2025 год общий ущерб от магазинных краж в Германии вырос почти на 30%, а число краж, совершенных покупателями, - более чем на 40%. Частично этот рост можно объяснить высокой инфляцией. Потребительские цены за тот же период увеличились более чем на 20%, а цены на продукты питания - примерно на 35%.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте