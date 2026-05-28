theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
28 Мая 2026, 17:34
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гражданин Молдовы, разыскиваемый во Франции за кражу, задержан на КПП "Скулень"

Сотрудники Пограничной полиции на КПП Скулень задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого французскими властями за кражу и участие в организованной преступной группе.

Гражданин Молдовы, разыскиваемый во Франции за кражу, задержан на КПП &#34;Скулень&#34;.
Гражданин Молдовы, разыскиваемый во Франции за кражу, задержан на КПП "Скулень".

По данным властей, инцидент зарегистрирован вечером 27 мая около 21:00 на пограничном пункте Скулень, сообщает stiri.md

62-летний мужчина, имеющий двойное гражданство, румынское и молдавское, явился на пункт въезда в Румынию для прохождения пограничного контроля.

После проведенной проверки сотрудники пограничной полиции установили, что в отношении него было выдано предупреждение французскими властями. Он разыскивался за кражу и участие в организованной преступной группе.

Впоследствии мужчина был передан оперативной группе Службы уголовных расследований прокуратуры Ясс для принятия соответствующих мер.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте