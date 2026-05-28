Гражданин Молдовы, разыскиваемый во Франции за кражу, задержан на КПП "Скулень".

По данным властей, инцидент зарегистрирован вечером 27 мая около 21:00 на пограничном пункте Скулень, сообщает stiri.md

62-летний мужчина, имеющий двойное гражданство, румынское и молдавское, явился на пункт въезда в Румынию для прохождения пограничного контроля.

После проведенной проверки сотрудники пограничной полиции установили, что в отношении него было выдано предупреждение французскими властями. Он разыскивался за кражу и участие в организованной преступной группе.

Впоследствии мужчина был передан оперативной группе Службы уголовных расследований прокуратуры Ясс для принятия соответствующих мер.