В Бельцах обворовали офис партии PAS: унесли служебный компьютер.

Из помещения были похищены несколько вещей, в том числе служебный компьютер, сообщает pulsmedia.md

По информации представителей политформирования, инцидент был обнаружен утром, когда секретарь территориальной организации PAS в Бельцах заметила, что дверь офиса открыта, а часть оборудования исчезла.

«Сегодня секретарь территориальной организации PAS в Бельцах обнаружила открытую дверь. Пропал самый важный предмет — компьютер. На место прибыла полиция, были сняты отпечатки пальцев. Также были опрошены соседи, которые рассказали, что около трёх часов ночи неизвестный пытался проникнуть в несколько офисов на улице Садовяну», — заявил для Nordinfo председатель территориальной организации PAS в Бельцах Владимир Русу.

По данным источника, правоохранительные органы начали расследование обстоятельств происшествия. Сообщается также, что подозреваемый был задержан.