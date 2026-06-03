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3 Июня 2026, 16:15
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На немецком «острове богачей» произошла стрельба

Выстрелы раздались около 11 утра на рынке в курортном городе Вестерланд на острове Зюльт на севере Германии.

На немецком «острове богачей» произошла стрельба.
На немецком «острове богачей» произошла стрельба.

На место прибыло большое количество полицейских. По данным Bild, возле вокзала в Вестерланде был задержан один человек, но поиски как минимум еще одного по-прежнему ведутся.

О пострадавших пока не сообщается, обстоятельства стрельбы также остаются неизвестными. При этом на снимках с места событий видно пулевое отверстие в окне парикмахерской.

Остров Зюльт, расположенный в Северном море и граничащий с Данией, считается одним из самых известных и престижных немецких курортов. Он также славится своей элитной недвижимостью, которую многократно признавали самой дорогой в Германии.

Источник
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