На немецком «острове богачей» произошла стрельба.

На место прибыло большое количество полицейских. По данным Bild, возле вокзала в Вестерланде был задержан один человек, но поиски как минимум еще одного по-прежнему ведутся.

О пострадавших пока не сообщается, обстоятельства стрельбы также остаются неизвестными. При этом на снимках с места событий видно пулевое отверстие в окне парикмахерской.

Остров Зюльт, расположенный в Северном море и граничащий с Данией, считается одним из самых известных и престижных немецких курортов. Он также славится своей элитной недвижимостью, которую многократно признавали самой дорогой в Германии.