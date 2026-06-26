Четыре страны ЕС против запрета продажи новых "традиционных" авто с 2035 года.

Дискуссия о дальнейшей судьбе авто с двигателем внутреннего сгорания на фоне необходимости мер противодействия изменениям климата вызвала большие споры между странами ЕС; против отказа от "традиционных" авто выступают 4 страны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По данным источников, среди стран ЕС есть активное "блокирующее меньшинство" стран, которые выступают против идеи Еврокомиссии о запрете продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года.

Среди них – Германия, Италия, Польша и Чехия. Эти страны настаивают на необходимости ослабления требований и на том, что производителям следует дать больше времени для перехода на производство электромобилей и выполнения целей ЕС по выбросам.

Идею перехода на электромобили и соблюдения климатических целей активно отстаивают Франция, Испания и Швеция.

В этих условиях Еврокомиссии очевидно придется продолжать переговоры и искать пространство для компромиссов.

Еврокомиссар по климатической политике Вопке Хукстра защищает текущее предложение, указывая на активный рост спроса на электромобили среди европейских водителей.

Недавно издание Politico писало, что часть топ-чиновников Еврокомиссии якобы раздражены остановками на пути из Брюсселя в Страсбург в связи с тем, что служебные электромобили требуют дозарядки для поездок на такие расстояния.