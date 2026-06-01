Ученые: 10% богатейших людей наносят планете ущерб на $3,7 трлн в год.

Экологический ущерб, наносимый 10% населения планеты с самым высоким уровнем потребления, составляет от $1,7 трлн до $5,7 трлн ежегодно.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Communications Sustainability, по средним и верхним оценкам эта сумма в несколько раз превышает все текущие международные обязательства по финансированию борьбы с изменением климата и сохранению биоразнообразия вместе взятые. Более того, масштаб разрушений сопоставим со всем объемом средств, необходимых миру для преодоления глобального экологического кризиса.

Ученые впервые перевели в денежный эквивалент вред, который прослойка сверхпотребителей наносит четырем важным сферам: климату, биоразнообразию, использованию пресной воды и загрязнению окружающей среды азотом и фосфором.

Где живут и сколько тратят главные загрязнители

Для одного человека из топ-10% мировых потребителей средний ежегодный чек за нанесенный природе ущерб составляет от $2300 до $7500. В США, где индивидуальное воздействие на экологию оказалось самым высоким, эта цифра достигает астрономических $19 000 – $63 000 на человека. Это эквивалентно 6–20% их годового дохода или 0,8–3% от их общего капитала.

Географически более 60% представителей этой «элитной» группы проживают в США и Евросоюзе. При этом в ЕС в категорию сверхпотребителей попадает около 40–45% населения, а в Соединенных Штатах — более половины жителей страны. Для сравнения, самые низкие показатели подушевого экологического ущерба зафиксированы в Индии и Египте.

На долю утраты биоразнообразия из всего вредного воздействия от общества потребления приходится от 47% до 56% от общей суммы ущерба. Изменение климата занимает второе место с долей в 36–45%.

Инвестиции, налоги и ответственность

При этом исследователи из Лейденского и Оксфордского университетов отмечают, что представленные цифры крайне консервативны. Из расчетов выпал тот факт, что около половины выбросов богатых людей связаны не с покупками, а с их инвестициями.

«Топ-10% важны не только потому, что они причиняют больше всего вреда, но и потому, что у них больше всего рычагов для его снижения, — утверждает соавтор исследования профессор Пол Беренс из Оксфордского университета. — Капитал, который они инвестируют, управляет расширением отраслей, их компании формируют рынок, а их образ жизни задает стандарты нормы для всех остальных».

Ученые призывают внедрять экологические налоги на роскошь и жестко применять принцип «загрязнитель платит», направляя полученные доходы в экологические фонды.