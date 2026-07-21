theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bloomberg
21 Июля 2026, 07:09
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 млн иностранных туристов

По данным Министерства туризма Мексики, в дни чемпионата мира по футболу страна приняла около 3 млн иностранных туристов. В Мексике прошло 13 из 104 матчей ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 млн иностранных туристов.
Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 млн иностранных туристов.

С 8 июня по 12 июля иностранные туристы составили около 40% от общего числа — 7,5 млн — поездок в Мехико, Гвадалахару и Монтеррей, где проходили матчи. Остальная часть пришлась на внутренних туристов, пишет bloomberg.com

Эти показатели превысили прогнозы, сделанные до начала чемпионата мира,— ожидалось, что общее число туристов составит около 5,5 млн человек. По оценкам правительства Мексики, туристы потратили в общей сложности 39,7 млрд песо ($2,1 млрд). Как отмечает Министерство туризма, около 3 млн посетителей провели как минимум одну ночь в отелях или в объектах недвижимости по краткосрочной аренде. Еще 4,5 млн человек посетили страну без ночевки.

Средний уровень заполняемости отелей достиг 65% в трех городах-организаторах, что примерно на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. В дни матчей заполняемость отелей составляла от 85% до 95%, а средняя стоимость номеров выросла на 51,5%.

Источник
bloomberg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте