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bbc.com logobbc
10 Июля 2026, 08:34
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Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

В первом из четвертьфиналов чемпионата мира по футболу Франция обыграла Марокко со счетом 2:0.

Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.
Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол на 60-й минуте. Спустя 6 минут гол забил другой французский форвард Усман Дембеле, пишет bbc.com

В середине первого тайма Мбаппе заработал, но не смог реализовать пенальти. В гонке лучших бомбардиров на нынешнем чемпионате Мбаппе догнал аргентинца Лионеля Месси — у обоих по 8 голов.

В полуфинале прошлого мундиаля в Катаре французы победили марокканцев также со счетом 2:0.

В первом полуфинале ЧМ-2026 14 июля французы встретятся с победителем пары Испания — Бельгия.

Источник
bbc.com logobbc
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