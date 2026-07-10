Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.

В первом из четвертьфиналов чемпионата мира по футболу Франция обыграла Марокко со счетом 2:0.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол на 60-й минуте. Спустя 6 минут гол забил другой французский форвард Усман Дембеле, пишет bbc.com

В середине первого тайма Мбаппе заработал, но не смог реализовать пенальти. В гонке лучших бомбардиров на нынешнем чемпионате Мбаппе догнал аргентинца Лионеля Месси — у обоих по 8 голов.

В полуфинале прошлого мундиаля в Катаре французы победили марокканцев также со счетом 2:0.

В первом полуфинале ЧМ-2026 14 июля французы встретятся с победителем пары Испания — Бельгия.