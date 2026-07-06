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dw.com logodw
6 Июля 2026, 09:46
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Норвегия сенсационно выбила Бразилию и впервые попала в 1/4 финала ЧМ по футболу

Норвежские футболисты одержали сенсационную победу над Бразилией со счетом 2:1 благодаря нападающему Холанду. В четвертьфинале они сыграют с Англией.

Норвегия сенсационно выбила Бразилию и впервые попала в 1/4 финала ЧМ по футболу.
Норвегия сенсационно выбила Бразилию и впервые попала в 1/4 финала ЧМ по футболу.

Сборная Норвегии в воскресенье, 5 июля, сенсационно обыграла Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и вышла в четвертьфинал турнира. Матч на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) завершился со счетом 2:1. Оба гола в ворота бразильцев забил звездный нападающий Эрлинг Холанд (79-я и 90-минуты). У бразильцев на 10-й минуте дополнительного времени отличился нападающий Неймар, успешно реализовав пенальти, пишет dw.com

С учетом этого дубля Холанд вошел в тройку лучших лучших бомбардиров текущего турнира, догнав аргентица Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе. У всех трех нападающих по семь голов на этом ЧМ.

Сборная Бразилии по футболу - рекордсмены по числу выигранных чемпионатов мира (5). Для Норвегии это историческая победа: сборная еще ни разу не играла в четвертьфинале чемпионата мира. В новом для себя этапе ЧМ-2026 11 июля Норвегия сыграет с Англией, которая обыграла Мексику со счетом 3:2.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр первенства проводится в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города принимают матчи в Мексике и два - в Канаде. Финальный матч состоится 19 июля в Соединенных Штатах на стадионе New York New Jersey (MetLife).

Источник
dw.com logodw
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