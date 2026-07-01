Бывший глава ЦРУ подал иск против Белого дома из-за «мстительного преследования».

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан подал в среду иск против администрации Трампа, потребовав от суда обязать чиновников сохранить материалы расследований, которые, по его словам, ведутся против него из-за «мнимых преступлений».

В иске Бреннан заявил, что эти документы понадобятся ему для защиты по обвинению во «мстительном преследовании», если администрация всё же добьётся его обвинения. По словам его адвокатов, необходимость защищаться обосновывают более сотни публичных и письменных высказываний Трампа с 2017 года, в которых президент резко критиковал Бреннана, а также указания Минюсту возбуждать дела «без оглядки на фактические или правовые основания», передает apnews.com

«Чтобы в полной мере рассмотреть эти ходатайства, судье потребуется изучить мотивы сотрудников Минюста, которые организовывали, контролировали или осуществляли эти действия, и определить, нарушали ли они права директора Бреннана, и в частности, руководило ли ими желание отомстить ему через уголовное преследование» - написали в иске адвокаты Бреннана.

Ответчиками по иску названы Трамп, исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш, директор ФБР Кэш Патель, а также прокуроры во Флориде, которые ведут расследования против Бреннана и других бывших чиновников, считающихся противниками Трампа.

Согласно иску, против Бреннана открыты два отдельных дела во Флориде — одно касается возможной ложной информации, которую он передал Конгрессу об оценке разведсообщества по вмешательству России в выборы 2016 года, на которых Трамп победил Хиллари Клинтон, другое должно установить, не сговаривались ли бывшие сотрудники правоохранительных органов и разведки против Трампа, в том числе в ходе расследования российского вмешательства.

Обвинения Бреннану пока не предъявлены, а Минюст отверг обвинения в политически мотивированном давлении на своих оппонентов — ранее ведомство уже планировало опросить около шести свидетелей по этому делу, включая бывших сотрудников разведки, готовивших оценку 2017 года.