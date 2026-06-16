ФБР предотвратило нападение на Белый дом во время празднования 80-летия Трампа.

ФБР предотвратило нападение на Белый дом во время празднования 80-летия президента США Дональда Трампа. Об этом заявил директор службы Каш Патель.

По словам Пателя, ФБР узнало о потенциальной угрозе еще 10 июня. Он не привел подробностей, но отметил, что в течение следующих дней несколько человек были задержаны, передает meduza.io

Источники Fox News рассказали, что были задержаны пять человек, а всего в планировании атаки принимали участие 23 человека. Они намеревались ударить дронами по соседним зданиям, чтобы спровоцировать эвакуацию из Белого дома, а потом открыть огонь по людям. Целью атаки они видели «политическую элиту».

Трамп масштабно отметил свое 80-летие 14 июня. Прямо на лужайке Белого дома президент организовал очередной турнир UFC.