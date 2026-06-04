Еврокомиссия подала в Суд ЕС иск против Польши.

Европейская комиссия подала иск против Польши в Суд Европейского союза за невыполнение директивы по выбросам парниковых газов в авиации, передает eurointegration.com.ua

Новая редакция климатической директивы, которая является одним из столпов европейской политики охраны окружающей среды, вносит существенные изменения для авиационного сектора. До сих пор авиакомпании пользовались бесплатными разрешениями на выбросы парниковых газов в рамках системы торговли выбросами ЕС (ETS). Новые правила постепенно отменяют эти привилегии, накладывая обязанность покупать квоты на рыночных аукционах.

Целью является ограничение выбросов и заставить перевозчиков нести большую ответственность за загрязнение окружающей среды.

Срок внедрения новых правил истек в декабре 2023 года. Польша, несмотря на многочисленные замечания со стороны Европейской комиссии, не смогла принять соответствующие нормативные акты. Проект закона все еще ожидает утверждения правительством, что вызвало решительную реакцию Брюсселя. Европейская комиссия передала дело в Суд Европейского союза, требуя наложения на Польшу строгих финансовых санкций.

Если Польша не ускорит законодательную работу, ей грозят серьезные финансовые последствия. Суд может назначить как единовременный высокий штраф в фиксированном размере, так и ежедневные штрафы, начисляемые за каждый день дальнейшей задержки. На практике это означает потенциальные убытки, исчисляемые миллионами евро.

Однако решение по этому делу ожидается не ранее чем через два года.

Подобный иск был подан и в отношении Испании.