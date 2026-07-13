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meduza.io logomeduza
13 Июля 2026, 17:03
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Бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк получил российское гражданство

Бельгийский дизайнер Пьер Леклерк стал гражданином России, следует из указа Владимира Путина.

Бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк получил российское гражданство.
Бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк получил российское гражданство.

Леклерк — бывший дизайнер BMW. Среди прочего, он разработал дизайн внедорожников BMW X5 и X6, пишет meduza.io

В 2013-2017 годах Леклерк возглавлял отдел дизайна в китайском автоконцерне Great Wall Motors, где курировал такие проекты, как внедорожник Haval H6. Затем он работал в корейской Kia Motors и перешел во французский Citroën, где до сих пор возглавляет отдел дизайна.

Почему он решил получить российский паспорт, неизвестно.

Источник
meduza.io logomeduza
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