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politia.md logopolitia
10 Июля 2026, 11:43
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В Кишиневе 23-летнего водителя BMW лишили прав: ехал со скоростью 140 км/ч

В Кишиневе сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) остановили водителя, который значительно превысил допустимую скорость движения.

В Кишиневе 23-летнего водителя BMW лишили прав: ехал со скоростью 140 км/ч.
В Кишиневе 23-летнего водителя BMW лишили прав: ехал со скоростью 140 км/ч.

Инцидент произошел вечером 9 июля на улице Лунка Быкулуй. Полицейские зафиксировали автомобиль BMW, двигавшийся со скоростью 140 км/ч. За рулем находился 23-летний молодой человек, сообщает полиция.

За нарушение скоростного режима водителю был выписан штраф в размере 5 тысяч леев. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на 90 дней.

В полиции напомнили, что превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий и может привести к тяжелым последствиям.

По данным правоохранителей, только за последние сутки в стране были выявлены 580 водителей, которые превысили установленную скорость движения.

Источник
politia.md logopolitia
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