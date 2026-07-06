В Ватре водитель BMW едва не сбил девушку на пешеходном переходе.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением на повороте в городе Ватра, его машину занесло прямо перед пешеходным переходом, по которому в тот момент шла девушка. Она чудом осталась невредима.

Инцидент произошёл вечером 3 июля в 21:33 в городе Ватра. На кадрах, опубликованных в группе «СтопХам Молдова», видно, как автомобиль BMW выезжает из-за поворота, после чего водитель теряет контроль над управлением — машину сильно заносит.

В этот момент перед автомобилем оказывается пешеходный переход, по которому идёт девушка. Водителю удаётся избежать столкновения буквально в последний момент — он чудом не задевает пешехода и продолжает движение.

Примечательно, что инцидент произошёл на оживлённом перекрёстке, где в тот момент находилось много транспорта. Аварии удалось избежать лишь по счастливой случайности.