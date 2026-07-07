В Кишиневе наказали водителя BMW, не пропустившего на зебре пешеходов

Генеральный инспекторат полиции установил личность водителя, который не уступил дорогу пешеходам на пешеходных переходах в столице. Нарушителем оказался 24-летний водитель автомобиля BMW.

По данным ГИП, инцидент произошел 3 июля на улице Игоря Виеру в секторе Чеканы. После появления информации о нарушении сотрудники полиции установили водителя и привлекли его к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам.

В полиции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения и предоставление преимущества пешеходам помогают предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить жизни.

Правоохранители также поблагодарили граждан, которые сообщают о нарушениях на дорогах и тем самым содействуют повышению безопасности дорожного движения.