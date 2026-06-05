Бывшая жена дубайского принца арестована: они судились из-за опеки над детьми.

Это не первый подобный случай, связанный с принцами, передает bbc.com

Бывшая жена племянника правителя Дубая была взята под стражу, сообщили местные власти, в связи с обострением борьбы за опеку над их тремя маленькими дочерьми. Прокуратура Дубая сообщила Би-би-си, что Зейнаб Джавадлы была задержана после заявления отца ее троих детей — её бывшего мужа, шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума.

Семья и друзья Джавадлы потеряли с ней связь с вечера вторника и били тревогу по поводу ее местонахождения. Почти два дня не поступало никаких сведений о том, куда делись Джавадлы или ее дети. По словам ее британского адвоката, правозащитника Дэвида Хейга, в течение нескольких месяцев она почти не выходила из дома, полагая, что сотрудники службы безопасности ждут, чтобы забрать у нее детей и арестовать ее.

Ее бывший муж утверждает, что она похитила детей во время разрешенной судом встречи, говорит прокуратура Дубая. В прошлом году он подал заявление в полицию, обвинив ее в похищении их дочерей. Это произошло после того, как дети несколько раз переходили из рук в руки от одного родителя к другому, при этом каждый из них обвинял другого в похищении и в том, что дети живут в плохих условиях.

Джавадлы — бывшая азербайджанская гимнастка, призер чемпионатов мира и Европы. Она вышла замуж за шейха в 2015 году, старшей из их троих дочерей 10 лет.

В 2020 году они развелись, после чего Зейнаб начала говорить что семья мужа не дает ей общаться с детьми. В прошлом году она вела прямую трансляцию одного из противостояний в суде. «Я знала, что это последний шанс побыть со своими детьми, поскольку они больше никогда не позволят мне их увидеть. Я искренне верила, что это мой последний шанс, поэтому я просто начала прямую трансляцию и призвала на помощь», — говорила она позже.

Адвокаты шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума заявили на судебных слушаниях, что она была неблагополучной матерью, которая не отправляла своих дочерей в школу, проживала в неподходящем для детей месте, когда находилась в отеле, и что она подвергла риску здоровье младшей девочки. Джавадлы отвергла обвинения.

Хейг говорит, что нынешняя ситуация «тревожно напоминает» ситуацию пятилетней давности, когда прервалась его связь с принцессой Латифой, одной из дочерей правителя Дубая, шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Хейг в то время вел кампанию в защиту принцессы.