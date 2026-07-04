В Молдове усыновители предпочитают здоровых детей до пяти лет, но таких мало.

В Республике Молдова наблюдается серьезное расхождение между пожеланиями будущих родителей и профилем детей, нуждающихся в семье.

В системе защиты на данный момент насчитывается 800 детей со статусом усыновляемых, количество заявлений от семей почти всего около 300. Большинство потенциальных усыновителей ищут здоровых детей раннего возраста, тогда как большая часть детей в системе — старше 7 лет или имеют группу инвалидности, передает logos-pres.md

Заместитель начальника Управления политики в сфере защиты прав ребенка и семей с детьми министерства труда и социальной защиты Анастасия Грузин привела точные цифры, отражающие масштабы ситуации.

«У нас есть около 800 детей со статусом усыновляемых, в то время как заявлений от национальных усыновителей насчитывается около 300. Откуда такое расхождение? Дело в том, что наибольшее число детей, находящихся в системе защиты со статусом усыновляемых, — это дети старшего возраста, старше семи лет, либо дети с ограниченными возможностями. При этом запросы национальных усыновителей касаются детей младшего возраста, до пяти лет, без проблем со здоровьем. Именно здесь кроется самое большое несоответствие, и дети остаются в системе защиты. Таковы пожелания усыновителей», — пояснила Анастасия Грузин.

Представитель министерства добавила, что общее число усыновлений в последние годы остается относительно стабильным.

Например, в 2025 году в общей сложности было усыновлено 94 ребенка (91 — в рамках национальной процедуры и лишь 3 — международной), а в 2024 году этот показатель составил 107 детей (из которых 12 — по линии международного усыновления).

Чтобы дети не оставались заблокированными в госучреждениях, власти пытаются ускорить юридические процедуры предоставления законного статуса усыновляемого ребенка, что к тому же снизит расходы государства. Государственный секретарь министерства Анастасия Очеретный подчеркнула, что интеграция в семейную среду является наилучшим решением, в том числе с финансовой точки зрения.

«Есть дети, у которых статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, еще не определен. Точное установление этого статуса позволило бы внести их в Национальный регистр детей, которые могут быть предложены к усыновлению, и тогда это число детей удалось бы интегрировать в семейную среду. Ведь мы, министерство, стремимся к тому, чтобы ребенок рос в семье. Расходы государства значительно ниже, когда ребенок находится в семейном окружении», — отметила Анастасия Очеретный.