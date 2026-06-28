ГИП предупреждает родителей: Летом возрастает риск выпадения детей из окон.

Полицейские призывают родителей строго следить за детьми, чтобы избежать трагических случаев выпадения детей из окон.

Предупреждение сделано в условиях сильной жары, во время которой возрастает риск подобных несчастных случаев, информирует moldpres.md

В беседе с корр. агентства пресс-секретарь Генерального инспектората полиции (ГИП) Оксанa Тодерицэ рекомендовала родителям закрывать все окна, даже если они отходят от ребёнка всего на несколько минут.

«В летний сезон многие родители забывают, что открытое окно может быть смертельно опасным для ребёнка. Если окна открыты, малыши проявляют любопытство и стремятся забраться повыше, чтобы посмотреть наружу. Поэтому очень важно объяснять детям, даже совсем маленьким, опасность открытых окон. Никогда не показывайте ребёнку, как открывается окно. Также важно никогда не оставлять одного в квартире спящего ребёнка», — подчеркнула Оксана Тодерицэ.

Кроме того, необходимо обращать внимание на москитные сетки — дети опираются на них и выпадают. Ещё одна рекомендация для родителей — отодвинуть всю мебель от окон так, чтобы малыши не могли к ним добраться.

«Заблокируйте окна с помощью специальных устройств, установите решётки или блокираторы на ручки. Многие производители предлагают различные решения. Если вы сейчас не можете установить защитное оборудование, можно просто легко вынуть шурупы, которыми крепятся ручки. Если вы устанавливаете решётки на всю высоту окна, должна быть предусмотрена возможность их быстрого открытия в случае пожара», — отметила Оксана Тодерицэ.

В тёплый сезон сотрудники правоохранительных органов проводят информационные кампании о мерах профилактики выпадения детей с высоты. Полицейские подчёркивают, что подобных трагедий можно избежать при соблюдении правил безопасности и постоянном присмотре за несовершеннолетними.